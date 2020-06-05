Сын убил отца, спрятал труп в сарае, а потом закопал ночью в лесу. Так он отомстил за случайное убийство мамы

Осенью 2019 года отец с 25-летним сыном выпивали. Молодой человек припомнил отцу свое детство, как отец избивал маму Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Витебский областной суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве мужчины в Докшицком районе. Трагедия произошла осенью 2019 года. Тогда 25-летний сын с отцом выпивали. Молодой человек припомнил отцу свое детство, как отец избивал его маму.

- Она погибла из-за случайных действий супруга, тогда следователи это квалифицировали как убийство по неосторожности, - пишет belta.by со ссылкой на прокурора отдела прокуратуры Витебской области Александра Филимонова.

Сын с отцом начали драться. Молодой мужчина жестко избивал отца - тот умер на месте от травм. Тогда молодой человек вместе с другом отнесли труп в сарай, а через несколько дней ночью закопали тело в лесу.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. А его другу дали 1 год и 9 месяцев колонии общего режима - за сокрытие следов преступления.

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