2020-06-05T14:52:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сын убил отца, спрятал труп в сарае, а потом закопал ночью в лесу. Так он отомстил за случайное убийство мамы

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Осенью 2019 года отец с 25-летним сыном выпивали. Молодой человек припомнил отцу свое детство, как отец избивал мамуОсенью 2019 года отец с 25-летним сыном выпивали. Молодой человек припомнил отцу свое детство, как отец избивал мамуФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Витебский областной суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве мужчины в Докшицком районе. Трагедия произошла осенью 2019 года. Тогда 25-летний сын с отцом выпивали. Молодой человек припомнил отцу свое детство, как отец избивал его маму.

- Она погибла из-за случайных действий супруга, тогда следователи это квалифицировали как убийство по неосторожности, - пишет belta.by со ссылкой на прокурора отдела прокуратуры Витебской области Александра Филимонова.

Сын с отцом начали драться. Молодой мужчина жестко избивал отца - тот умер на месте от травм. Тогда молодой человек вместе с другом отнесли труп в сарай, а через несколько дней ночью закопали тело в лесу.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. А его другу дали 1 год и 9 месяцев колонии общего режима - за сокрытие следов преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Решил помочь пенсионерке: в Новополоцке мужчина мыл окна на балконе и выпал с пятого этажа (Читать далее)

Тушили огнетушителем: в Дятловском районе мужчина заправлял автомобиль, и на нем загорелась одежда (Читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко о запуске первого блока Белорусской АЭС: «Будет введен буквально днями»
Cемга, кофе и дорогой алкоголь. Минчанин набрал в магазине корзину дорогих продуктов и вынес их через черный ход
В Витебске милиция по одежде пытается отыскать родных погибшей женщины, которую нашли в лесу без сознания
В Минске на пешеходном переходе автомобиль столкнулся с велосипедисткой
Ребенок шести лет травмировал себе ногу газонокосилкой в Березинском районе
Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу под вторым номером и шоколад «Президент»
Курсы валют в Беларуси на 5 июня: доллар и российский рубль подешевели
Донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек
Выступал перед очередью: в Гомеле задержан потенциальный кандидат Владимир Непомнящих
Сын убил отца, спрятал труп в сарае, а потом закопал ночью в лесу. Так он отомстил за случайное убийство мамы
Покупали по 30 рублей, а продавали за 70. В Минске задержали двух мужчин, которые незаконно продавали тесты на антитела
Платный тест на коронавирус для выезда за границу можно сделать в Минске. Его стоимость - 41,38 белорусского рубля
Фотофакт. Двое мужчин из Украины пытались незаконно ввезти в Беларусь 500 попугаев