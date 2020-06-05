2020-06-05T15:02:57+03:00
Политика
КП Беларусь

Выступал перед очередью: в Гомеле задержан потенциальный кандидат Владимир Непомнящих

Выступал перед очередью: в Гомеле задержан потенциальный кандидат Владимир Непомнящих
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле задержан потенциальный кандидат Владимир НепомнящихВ Гомеле задержан потенциальный кандидат Владимир НепомнящихФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Владимир Непомнящих задержан в Гомеле. По предварительной информации, его схватили на улице.

- Владимир был по своим делам на улице Жукова, там к нему подошли милиционеры, задержали, посадили в машину и отвезли в Центральный РОВД, - рассказал соратник участника предвыборной гонки, правозащитник Василий Поляков. - Предъявляют за 31 мая возле универмага «Гомель»: выступал с мегафоном и т. д., пока обещают отпустить после составления протокола.

Речь идет о сборе подписей возле универмага в минувшее воскресенье, когда к пикетам по сбору подписей выстроились огромные очереди >

Непомнящих - пенсионер МВД, уже много лет в оппозиции, состоит в ОГП. Владимира знают в Гомеле как человека-майку - благодаря тому, что мужчину часто можно встретить в городе в майках с политическими лозунгами. А заходя в автобус, он часто шутит с кондукторами, например, так: «Я член БРСМ, для меня проезд бесплатный!»

Непомнящих считается «кандидатом протеста» оппозиционного политика Николая Статкевича.

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