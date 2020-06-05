Курсы валют в Беларуси на 5 июня: доллар и российский рубль подешевели

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 5 июня.

Доллар подешевел на 0,0166 и теперь стоит 2,381 белорусского рубля.

Евро вырос на 0,0161 и теперь стоит 2,7028 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0046 и теперь стоит 3,4695 белорусского рубля.

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