2020-06-05T16:08:44+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу под вторым номером и шоколад «Президент»

А венгерский премьер-министр презентовал Александру Лукашенко кофейный и чайный фарфоровый сервиз ручной работы
Настасья КОРСАК
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Скриншот видео из телеграм-канала Пул ПервогоСкриншот видео из телеграм-канала Пул Первого
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В Минске проходит официальная встреча Александра Лукашенко и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Белорусский президент подарил премьеру именную майку сборной Беларуси по футболу.

- С нашим гербом. Может, когда-нибудь попробуете, - цитирует президента belta.by.

Номер на майке - второй. Под ним иногда играет Орбан. Известно, что премьер-министр Венгрии увлекается футболом.

- От первого второму, - подписано видео, на котором президент вручает подарок премьер-министру, в Телеграм-канале "Пул Первого".

Также Лукашенко подарил Орбану эксклюзивный набор шоколада "Президент" и книгу "Спадчына Беларусi", "чтобы лучше знал культуру Беларуси". На этот подарок венгерский премьер-министр рассказал, что его супруга не раз была в Беларуси.

- Она работала здесь с христианской благотворительной организацией, у них были разные программы. Очень много хорошего мне рассказывала, - объяснил Орбан.

Виктор Орбан презентовал Александру Лукашенко кофейный и чайный фарфоровый сервиз ручной работы, произведенный на известной в Венгрии фабрике.

- Вы наши сильные конкуренты, потому что у нас тоже такая мощная фабрика. Нам надо как-то поделить рынок и работать вместе, - сказал Лукашенко.

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Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу под вторым номером и шоколад «Президент»
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