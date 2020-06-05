Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу под вторым номером и шоколад «Президент»

Изменить размер текста: A A

В Минске проходит официальная встреча Александра Лукашенко и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Белорусский президент подарил премьеру именную майку сборной Беларуси по футболу.

- С нашим гербом. Может, когда-нибудь попробуете, - цитирует президента belta.by.

Номер на майке - второй. Под ним иногда играет Орбан. Известно, что премьер-министр Венгрии увлекается футболом.

- От первого второму, - подписано видео, на котором президент вручает подарок премьер-министру, в Телеграм-канале "Пул Первого".

Также Лукашенко подарил Орбану эксклюзивный набор шоколада "Президент" и книгу "Спадчына Беларусi", "чтобы лучше знал культуру Беларуси". На этот подарок венгерский премьер-министр рассказал, что его супруга не раз была в Беларуси.

- Она работала здесь с христианской благотворительной организацией, у них были разные программы. Очень много хорошего мне рассказывала, - объяснил Орбан.

Виктор Орбан презентовал Александру Лукашенко кофейный и чайный фарфоровый сервиз ручной работы, произведенный на известной в Венгрии фабрике.

- Вы наши сильные конкуренты, потому что у нас тоже такая мощная фабрика. Нам надо как-то поделить рынок и работать вместе, - сказал Лукашенко.