2020-06-05T16:11:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ребенок шести лет травмировал себе ногу газонокосилкой в Березинском районе

Родители во время произошедшего находились в доме. Ребенок доставлен в больницу
ИННА КОРСАК
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Шестилетний ребенок травмировал ногу газонокосилкой в Березинском районе. Фото: телеграм-канал СК беларусиШестилетний ребенок травмировал ногу газонокосилкой в Березинском районе. Фото: телеграм-канал СК беларуси
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В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что в четверг, 4 июня, шестилетний ребенок травмировал себе ногу газонокосилкой в Березинском районе.

«Как стало известно, двое детей без помощи взрослых запустили газонокосилку во дворе дома. В результате шестилетний ребенок травмировал ногу. Родители ребенка во время происшествия находились в доме. Они доставили мальчика в больницу», - рассказали в СК.

Специалисты провели осмотр места случившегося, опросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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