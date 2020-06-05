Ребенок шести лет травмировал себе ногу газонокосилкой в Березинском районе
В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что в четверг, 4 июня, шестилетний ребенок травмировал себе ногу газонокосилкой в Березинском районе.
«Как стало известно, двое детей без помощи взрослых запустили газонокосилку во дворе дома. В результате шестилетний ребенок травмировал ногу. Родители ребенка во время происшествия находились в доме. Они доставили мальчика в больницу», - рассказали в СК.
Специалисты провели осмотр места случившегося, опросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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