В Минске на пешеходном переходе автомобиль столкнулся с велосипедисткой

В Минске автомобиль столкнулся с велосипедисткой. Фото: телеграм-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Женщина 37 лет с травмами доставлена в больницу

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в центре Минска на пешеходном переходе автомобиль столкнулся с велосипедисткой.

«Автомобиль Volkswagen двигался по проспекту Независимости и при повороте на переулок К. Чорного столкнулся с велосипедисткой. Женщина в этот момент пересекала пешеходный переход», - пояснила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая.

Женщина 37 лет с травмами доставлена в больницу.

Проводится проверка.

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