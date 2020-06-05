В Минске на пешеходном переходе автомобиль столкнулся с велосипедисткой
В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в центре Минска на пешеходном переходе автомобиль столкнулся с велосипедисткой.
«Автомобиль Volkswagen двигался по проспекту Независимости и при повороте на переулок К. Чорного столкнулся с велосипедисткой. Женщина в этот момент пересекала пешеходный переход», - пояснила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая.
Женщина 37 лет с травмами доставлена в больницу.
Проводится проверка.
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