2020-06-05T17:37:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске милиция по одежде пытается отыскать родных погибшей женщины, которую нашли в лесу без сознания

Она скончалась в больнице, так и не приходя в себя
Надежда БУТОВИЧ
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Женщину нашли в лесном массиве недалеко от железнодорожной станции. Фото: railwayz.info.Женщину нашли в лесном массиве недалеко от железнодорожной станции. Фото: railwayz.info.
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Трагедия произошла недалеко от Витебска во вторник, 2 июня. Прохожие недалеко от железнодорожной станции Лучеса случайно увидели в лесу женщину, она лежала на земле без сознания. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в Витебскую клиническую облбольницу, где она скончалась, так и не приходя в себя.

Что произошло в тот роковой день, сейчас выясняют правоохранители, также оперативники пытаются узнать, кем была погибшая. Все, что у них есть - одежда, в которой ее обнаружили, и пакет с личными вещами.

По одежде погибшей милиция пытается найти ее родных или знакомых. Фото: МВД.

По одежде погибшей милиция пытается найти ее родных или знакомых. Фото: МВД.

- На вид погибшей около 45 лет. Она была невысокого роста - примерно 165 сантиметров, среднего телосложения. Волосы погибшей прямые, средней длины, окрашенные в светлый цвет. На погибшей была сиреневая кофта, черная болоньевая куртка с капюшоном и укороченными рукавами, темно-синие брюки. Особенно узнаваемыми могут оказаться сапоги: черные замшевые с бахромой и двумя молниями по бокам, - сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте «Разыскивает милиция».

В день гибели на женщине были эти черные полусапоги с молниями и бахромой. Фото: МВД.

В день гибели на женщине были эти черные полусапоги с молниями и бахромой. Фото: МВД.

Среди личных вещей погибшей документов не оказалось, но в пакете с личными вещами лежал черный зонт-автомат, косметика, предметы гигиены.

- Одна из версий, что женщина - гражданка России либо недавно приехала оттуда, - уточнили в пресс-службе.

Если вам что-либо известно об умершей, позвоните в милицию по телефону 102.

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