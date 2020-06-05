Cемга, кофе и дорогой алкоголь. Минчанин набрал в магазине корзину дорогих продуктов и вынес их через черный ход

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Администрация одного из минских магазинов обратилась в милицию: неизвестный мужчина вынес из магазина продукты на 360 рублей, но не оплатил их. Мужчина пришел в продуктовый с черным рюкзаком и картонным пакетом. Мужчина, как обычно, выбирал продукты в торговом зале. Выбор оказался не из дешевых: семга, кофе, шоколад, дорогой алкоголь и другие продукты. Что-то мужчина складывал в корзину, а часть в бумажный пакет, который принес с собой. Всего мужчина вынес продуктов на 360 рублей.

- Заполнив продуктами корзину и бумажный пакет, мужчина дождался момента, когда возле него не будет людей, после чего подошел к пожарному выходу, открыл дверь и вышел из торгового зала, - рассказывает старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.

Мужчину задержали. Это оказался 42-летний ранее судимый и официально нигде не работающий минчанин.