2020-06-05T17:42:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Cемга, кофе и дорогой алкоголь. Минчанин набрал в магазине корзину дорогих продуктов и вынес их через черный ход

Всего мужчина украл продуктов на 360 рублей
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Администрация одного из минских магазинов обратилась в милицию: неизвестный мужчина вынес из магазина продукты на 360 рублей, но не оплатил их. Мужчина пришел в продуктовый с черным рюкзаком и картонным пакетом. Мужчина, как обычно, выбирал продукты в торговом зале. Выбор оказался не из дешевых: семга, кофе, шоколад, дорогой алкоголь и другие продукты. Что-то мужчина складывал в корзину, а часть в бумажный пакет, который принес с собой. Всего мужчина вынес продуктов на 360 рублей.

- Заполнив продуктами корзину и бумажный пакет, мужчина дождался момента, когда возле него не будет людей, после чего подошел к пожарному выходу, открыл дверь и вышел из торгового зала, - рассказывает старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.

Мужчину задержали. Это оказался 42-летний ранее судимый и официально нигде не работающий минчанин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко о запуске первого блока Белорусской АЭС: «Будет введен буквально днями»
Cемга, кофе и дорогой алкоголь. Минчанин набрал в магазине корзину дорогих продуктов и вынес их через черный ход
В Витебске милиция по одежде пытается отыскать родных погибшей женщины, которую нашли в лесу без сознания
В Минске на пешеходном переходе автомобиль столкнулся с велосипедисткой
Ребенок шести лет травмировал себе ногу газонокосилкой в Березинском районе
Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу под вторым номером и шоколад «Президент»
Курсы валют в Беларуси на 5 июня: доллар и российский рубль подешевели
Донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек
Выступал перед очередью: в Гомеле задержан потенциальный кандидат Владимир Непомнящих
Сын убил отца, спрятал труп в сарае, а потом закопал ночью в лесу. Так он отомстил за случайное убийство мамы
Покупали по 30 рублей, а продавали за 70. В Минске задержали двух мужчин, которые незаконно продавали тесты на антитела
Платный тест на коронавирус для выезда за границу можно сделать в Минске. Его стоимость - 41,38 белорусского рубля
Фотофакт. Двое мужчин из Украины пытались незаконно ввезти в Беларусь 500 попугаев