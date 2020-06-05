Лукашенко о запуске первого блока Белорусской АЭС: «Будет введен буквально днями»

Об этом он рассказал на встрече с венгерским премьером Орбаном

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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 5 июня, в Беларусь с официальным визитом прибыл Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Почетному гостю белорусский лидер подарил футбольную майку под номером «2».

Во время беседы с Орбаном Александр Лукашенко провел параллели между давлением на Беларусь и Венгрию, которые страны испытали из-за развития мирных ядерных программ, сообщила пресс-служба президента. В нашей республике строится первая АЭС, а в Венгрии, так же при участи России – возводятся два новых энергоблока АЭС «Пакш». Вмешательство в такие внутренние процессы извне белорусский президент назвал «беспрецедентными и наглыми». И также заявил, что между Беларусью и Венгрией существует договоренности о том, чтобы вместе отвечать на такие нападки.

- Белорусская сторона не допустит, чтобы кто-то извне пытался влиять на нашу энергетическую политику. При этом мы гарантируем, что данная политика всегда будет ориентирована на максимальную безопасность, открытость и прозрачность, - пояснил Лукашенко.

Для того, чтобы появилась убежденность в том, что БелАЭС безопасна, как для белорусов, так и для соседей, президент готов принять экспертов МАГАТЭ, Евросоюза и иных межгосударственных структур.

Еще белорусский лидер сообщил о скором запуске первого блока атомной электростанции в Островце уже в самое ближайшее время:

- Первый блок будет введен буквально днями, - уточнил глава республики и предложил консультативную помощь Венгрии. - Вы строите такую же атомную станцию, как мы построили и заканчиваем строительство в Островце. У нас есть колоссальный опыт совместного строительства АЭС с россиянами. Более того, наши строители ее построили сами под патронатом и инжиниринговым контролем России. Поэтому у нас есть опыт. Россияне очень довольны нашими строителями и приглашают нас строить такие станции за рубежом, прежде всего, в Египте.

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