Орбан о санкциях Евросоюза в отношении Беларуси: «Наступил момент отменить санкции»

Премьер-министр Венгрии убежден, что пандемия повлияла на тип экономического взаимодействия между странами

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После встречи с Александром Лукашенко венгерский премьер Виктор Орбан заявил о необходимости отмены санкций Евросоюза в отношении Беларуси, проинформировала belta.by.

Основанием для таких решений премьер Венгрии назвал невозможность строительства партнерства в условиях существования санкций. Объяснив, что поскольку Беларусь – участница инициативы «Восточное партнерство», то необходимо отменить существующие санкции, чтобы налаживать взаимодействие.

- После нормализации эпидемиологической обстановки и возобновления экономической активности начнется новый этап в сотрудничестве Евросоюза и Евразийского экономического союза, и это станет ключевым событием для региона, - пояснил руководитель правительства Венгрии.

Кроме того, по словам Орбана, на встрече с белорусским президентом они обсудили тему конфликта в Украине, Минские соглашения. А также затронули тему белорусско-венгерского экономического сотрудничества.

- В Венгерском банке открыта кредитная линия на 40 миллионов евро для финансирования сотрудничества компаний Беларуси и Венгрии. Также наша страна высказала свою поддержку в отношении темы вступления Беларуси в ВТО и развития сотрудничества с НАТО, - добавил Орбан.

Как уточняла пресс-служба президента Беларуси, Александр Лукашенко заявил о необходимости существенного увеличения товарооборота между странами.

- Товарооборот в 255 миллионов долларов - это не тот, который должен быть между Венгрией и Беларусью. Нам надо использовать все возможности для того, чтобы его расширить. И не только между двумя странами, но и двумя мощными экономическими организациями: с одной стороны - Евросоюз, с другой - Евразийский экономический союз, - отметил белорусский лидер.

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