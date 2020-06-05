2020-06-05T19:04:07+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о последствиях пандемии: «Давить будут со всех сторон, и выдержит только сильный»

Еще президент предупредил, что многие страны захотят воспользоваться коронавирусом, чтобы изменить мир
Надежда БУТОВИЧ
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Виктор Орбан и Александр Лукашенко встретились 5 июня в Минске. Фото: belta.by.Виктор Орбан и Александр Лукашенко встретились 5 июня в Минске. Фото: belta.by.
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После переговоров в узком составе президент Беларуси и премьер-министр Венгрии вышли, чтобы пообщаться с представителями СМИ, проинформировала пресс-служба главы страны.

Не осталась в стороне и тема пандемии. Так Александр Лукашенко заявил, что по его мнению, пандемия изменит многое, но давление со стороны тех, кто хочет поменять мир - сохранится.

- Если это даже нерукотворное создание, этот коронавирус, то многие страны захотят воспользоваться этим вирусом, чтобы изменить мир. Естественно, страны, которые считают себя наиважнейшими и которые видят свою роль по переустройству мира, - пояснил глава Беларуси.

При этом, по словам президента, несмотря на то, что из-за пандемии, действительно, многое изменится, давление не исчезнет.

- Мы должны быть к этому готовы. Давить будут со всех сторон, и выдержит только сильный. Сильный не только в экономическом, военном, политическом отношении, но, прежде всего, в моральном отношении, - предупредил Лукашенко.

Лукашенко предупредил, что страны, которые считают себя наиважнейшими, хотят воспользоваться пандемией для переустройства мира. Фото: belta.by.

Лукашенко предупредил, что страны, которые считают себя наиважнейшими, хотят воспользоваться пандемией для переустройства мира. Фото: belta.by.

Также белорусский лидер поделился, что во время переговоров с премьером Венгрии Орбаном была затронута тема «идентичности в хорошем смысле национализма и патриотизма народов».

- Этот фактор будет играть немаловажную роль после этой пандемической истории. И мы к этому готовы. Венгрия тем более, несмотря на то, что она находится в тесном Европейском союзе. Мы это приветствуем. И это одна из основ нашего будущего сотрудничества, - уточнил Лукашенко.

Как уже писала «Комсомолка» в конце встречи политики обменялись подарками. Лукашенко подарил венгерскому чиновнику именную майку сборной Беларуси по футболу, набор шоколада «Президент» и книгу «Спадчына Беларусi».

В свою очередь Виктор Орбан презентовал белорусскому президенту кофейный и чайный фарфоровые сервизы ручной работы, производства именитой фабрики в Венгрии. Такой подарок Александр Лукашенко высоко оценил, отметив, что и в Беларуси есть схожий производитель: «Вы наши сильные конкуренты, потому что у нас тоже такая мощная фабрика. Нам надо как-то поделить рынок и работать вместе», - резюмировал глава республики.

Автограф Орбана в книге почетных гостей Дворца Независимости. Фото: Telegram "Пул Первого".

Автограф Орбана в книге почетных гостей Дворца Независимости. Фото: Telegram "Пул Первого".

Покидая Дворец Независимости, премьер-министр оставил запись в Книге почетных гостей дворца.

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