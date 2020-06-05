Огонь с воздуха! Видео, как под Барановичами истребители Су-30 авиабомбами и неуправляемыми ракетами поражают наземные цели
Напомним, первая пара новейших Су-30 СМ, из запланированной дюжины новых самолетов, прилетела на военный аэродром в Барановичах в ноябре 2019 года. А контакт о поставке новейших истребителей Беларусь с Россией заключили еще три года назад, в 2017 году. Обновление парка белорусских боевых машин идет постепенно.
Так же планомерно обучаются полету и воздушному бою на новых Су и белорусские военные. О том, что в Барановичах летчики на истребителях Су-30 СМ приступили к решению задач боевого применения, пресс-служба Минобороны сообщила в официальном Telegram-канале в пятницу, 5 июня.
Видео, которое опубликовали военные на самом деле впечатляющее. Полеты истребителей и «учебный бой» сняты с разных ракурсов: с земли на взлетной полосе, из-под крыла самолета и даже из кабины летчика.
- Во время учений авиаторы поражают наземные цели на полигоне. Стреляют с воздуха авиабомбами, неуправляемыми ракетами и снарядами 30-миллиметровых пушек, - уточнили в Минобороны.
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