2020-06-05T19:59:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Солдаты-срочники после армии смогут учиться на заочке на бюджете или идти в сузы и колледжи без экзаменов

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко
Надежда БУТОВИЧ
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Президент одобрил преференции для военнослужащих, выпускников аграрных классов и тех, кто после колледжа, хочет получить высшее медобразование.Президент одобрил преференции для военнослужащих, выпускников аграрных классов и тех, кто после колледжа, хочет получить высшее медобразование.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Ряд преференции, связанных с получение высшего и среднего специального образования, одобрил президент Беларуси. О подписании Александром Лукашенко указа «О правилах приема лиц для получения высшего образования первой ступени и среднего специального образования», 5 июня проинформировала пресс-служба главы республики.

Так благодаря президентскому указу выпускники профильных аграрных классов учреждений общего среднего образования, поступая на целевое для подготовки специалистов, будут зачислены без вступительных экзаменов - только по итогам собеседования.

Особую льготу получат и парни, прошедшие срочную службу (службу в резерве). Если в воинской части они получат рекомендацию, то смогут принять участие в конкурсе на получение образования заочно или на вечерней форме обучения на бюджете. Кроме того, они смогут вне конкурса поступить на наиболее востребованные в экономике специальности, получая среднее специальное образование.

- В числе преференций также поступление на высшее образование вне конкурса на специальности профиля «здравоохранение» при наличии среднего специального медобразования, - уточнили в пресс-службе.

Также в Минтрансе определят порядок профотбора лиц для получения высшего образования по отдельным специальностям гражданской авиации. Таких специалистов в Беларуси начнут готовить уже с 2021 года на базе Белорусской госакадемии авиации.

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