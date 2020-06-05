ГАИ предупредила, что на выходных 6 - 7 июня массировано отработают трассу М1. Что это значит?

Массово водителей начнут проверять на Брест-Московской магистрали еще с пятницы, 5 июня

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В пресс-службе УГАИ УВД Мингорисполкома предупредили об отработке автомагистрали М1 в ближайшие выходные дни. Проверять водителей начнут еще с пятницы, 5 июня. Также и весь предстоящий уикенд гаишники проведут массированную отработку трассы М1/ Е30, направлением Брест - Минск - граница России.

- Усиленное количество нарядов ГАИ будут задействованы в Крупском, Борисовском, Смолевичском, Минском, Дзержинском и Столбцовском районах, - рассказали в пресс-службе о ситуации в Минской области.

Особо будут контролировать соблюдение ПДД и скоростного режима, выявлять пьяных водителей и бесправников, проверять правила перевозки пассажиров и детей. Также в темное время суток на контроле будет особенно уязвимая категория участников дорожного движения - велосипедисты и пешеходы.

- Кроме того, на Минщине с 6 по 9 июня включительно пройдут мероприятия акции «Безопасный обгон». В рамках которых состоится профилактика ДТП из-за обгона и выезда на встречку, - проинформировали в УГАИ.

Что касается второй части международной магистрали - участков в пределах Брестской области. То здесь областная Госавтоинспекция не сообщала об отработке трассы на ближайших выходных. Однако уточнили, что в субботу и воскресенье, 6 - 7 июня, благодаря теплой погоде на Брестчине инспекторы ожидают увеличения участников дорожного движения.

- В связи с этим просим водителей быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений. По всей области будут работать рейдовые группы, нацеленные на пресечение управления транспортных средств в состоянии опьянения. На контроле соблюдение правил безопасности среди пассажиров: ремни и детские кресла, мотошлемы у мотоциклистов, - пояснили в пресс-службе ГАИ УВД Брестского облисполкома.

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