С начала года белорусы купили валюты на $580 миллионов больше, чем сдали в банки
За период с января по май 2020 года включительно отмечается дисбаланс почти в 600 миллионов долларов между куплей-продажей валюты белорусами. Такую статистику belta.by сообщили в пресс-службе Национального банка страны.
За пять минувших месяцев физлица купили в обменниках 3 миллиарда 9279 миллиона «зеленых» (Прим.: как наличными, так и безналом). При этом продали финучреждениям белорусы на 580,5 миллиона долларов США меньше – 3 миллиарда 347,4 миллиона долларов.
Также купили валюты больше и субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси. Если продано в банки 8,452 миллиарда долларов, то куплено инвалюты уже 9,208 миллиарда.
А вот разница в суммах, которые купили и продали нерезиденты Беларуси, отличается в почти в два раза. Причем в данном случае продано валюты больше, чем куплено: 355,3 миллиона долларов и 130,1 миллиона «зеленых» соответственно.
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