2020-06-05T21:37:29+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Замминистра о коронавирусе в Брестской области: «При необходимости может быть развернуто дополнительное количество коек»

Представитель Минздрава заявила, что в регион приехала большая группа специалистов, чтобы оценить качество лечения. В том числе проверить, правильно ли оказывают помощь тяжелым пациентам на искусственной вентиляции легких
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В Брестской области госпитализируют всех пациентов с пневмониями.В Брестской области госпитализируют всех пациентов с пневмониями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Комиссия Минздрава во главе с заместителем министра Еленой Богдан посетила Брестскую область, регион, где ситуация с заболеваемостью коронавируса, как раз находится на пике. Подробности мониторинга сообщила пресс-служба Минздрава в официальном аккаунте в Telegram.

- Мы выезжаем во все регионы. Приехали достаточно большой группой, чтобы оценить качество лечения, условия пребывания, правильность нахождения пациентов в так называемой прон-позиции (Прим.: укладывание пациента на ИВЛ на живот), назначения, обеспеченность лекарствами, а также выполнение всех алгоритмов Минздрава, - объяснила замминистра цель республиканского мониторинга лечения пациентов с COVID-19 на Брестчине.

Как отмечают в Минздраве, в регионе специалисты комиссии посетители несколько амбулаторно-поликлинических учреждений и больницу скорой помощи.

- На сегодня ресурсов достаточно. Есть свободные аппараты искусственной вентиляции легких, достаточно точек подключения кислорода. Той коечной мощности, которая сегодня работает (Прим.: в Брестской области), достаточно. Но при необходимости может быть развернуто дополнительное количество коек, - уточнила Богдан.

Как также пояснила замминистра, на Брестчине сейчас реализуется стратегия госпитализации практически всех пациентов с пневмониями. На амбулаторное лечение выписывают пациентов, прошедших стационарное обследование и лечение и не вызывают какого-либо беспокойства по течению заболевания.

Посетив Бресткую горбольницу №1, замминистра высоко оценила работу медперсонала в вопросе безопасности: «Это образцовое учреждение практически для всей республики». Также подчеркивается, что на Брестчине не прекратили оказывать медпомощь пациентам ни с какими патологиями.

К жителям области представитель Минздрава обратилась с просьбой о соблюдении правил дистанцирования и защиты от вируса.

- Просим граждан соблюдать меры физического и социального дистанцирования, чтобы уберечь себя и окружающих. В первую очередь нужно поберечь пожилых, родных и близких с тяжелыми патологиями, прежде всего, сахарным диабетом, артериальными гипертензиями, лишним весом. И самое главное - своевременно обращаться к врачу, - резюмировала Елена Богдан.

ЧИТАЙТЕТ ТАКЖЕ:

В Брестской области на пике заболеваемости госпитализируют по 100 человек ежедневно.

Эпидситуация в самом благополучном регионе кардинально изменилась (подробности).

В Бресте больницы экстренно перепрофилируют под больных COVID-19

Медики признаются - ситуация напряженная (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Начинает Гомельская область»: В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом по стране
Замминистра о коронавирусе в Брестской области: «При необходимости может быть развернуто дополнительное количество коек»
С начала года белорусы купили валюты на $580 миллионов больше, чем сдали в банки
ГАИ предупредила, что на выходных 6 - 7 июня массировано отработают трассу М1. Что это значит?
Солдаты-срочники после армии смогут учиться на заочке на бюджете или идти в сузы и колледжи без экзаменов
Огонь с воздуха! Видео, как под Барановичами истребители Су-30 авиабомбами и неуправляемыми ракетами поражают наземные цели
Лукашенко о последствиях пандемии: «Давить будут со всех сторон, и выдержит только сильный»
Орбан о санкциях Евросоюза в отношении Беларуси: «Наступил момент отменить санкции»
Лукашенко о запуске первого блока Белорусской АЭС: «Будет введен буквально днями»
Cемга, кофе и дорогой алкоголь. Минчанин набрал в магазине корзину дорогих продуктов и вынес их через черный ход
В Витебске милиция по одежде пытается отыскать родных погибшей женщины, которую нашли в лесу без сознания
В Минске на пешеходном переходе автомобиль столкнулся с велосипедисткой
Ребенок шести лет травмировал себе ногу газонокосилкой в Березинском районе
Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу под вторым номером и шоколад «Президент»
Курсы валют в Беларуси на 5 июня: доллар и российский рубль подешевели
Донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек
Выступал перед очередью: в Гомеле задержан потенциальный кандидат Владимир Непомнящих
Сын убил отца, спрятал труп в сарае, а потом закопал ночью в лесу. Так он отомстил за случайное убийство мамы
Покупали по 30 рублей, а продавали за 70. В Минске задержали двух мужчин, которые незаконно продавали тесты на антитела
Платный тест на коронавирус для выезда за границу можно сделать в Минске. Его стоимость - 41,38 белорусского рубля
Фотофакт. Двое мужчин из Украины пытались незаконно ввезти в Беларусь 500 попугаев