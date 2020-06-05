Замминистра о коронавирусе в Брестской области: «При необходимости может быть развернуто дополнительное количество коек»
Комиссия Минздрава во главе с заместителем министра Еленой Богдан посетила Брестскую область, регион, где ситуация с заболеваемостью коронавируса, как раз находится на пике. Подробности мониторинга сообщила пресс-служба Минздрава в официальном аккаунте в Telegram.
- Мы выезжаем во все регионы. Приехали достаточно большой группой, чтобы оценить качество лечения, условия пребывания, правильность нахождения пациентов в так называемой прон-позиции (Прим.: укладывание пациента на ИВЛ на живот), назначения, обеспеченность лекарствами, а также выполнение всех алгоритмов Минздрава, - объяснила замминистра цель республиканского мониторинга лечения пациентов с COVID-19 на Брестчине.
Как отмечают в Минздраве, в регионе специалисты комиссии посетители несколько амбулаторно-поликлинических учреждений и больницу скорой помощи.
- На сегодня ресурсов достаточно. Есть свободные аппараты искусственной вентиляции легких, достаточно точек подключения кислорода. Той коечной мощности, которая сегодня работает (Прим.: в Брестской области), достаточно. Но при необходимости может быть развернуто дополнительное количество коек, - уточнила Богдан.
Как также пояснила замминистра, на Брестчине сейчас реализуется стратегия госпитализации практически всех пациентов с пневмониями. На амбулаторное лечение выписывают пациентов, прошедших стационарное обследование и лечение и не вызывают какого-либо беспокойства по течению заболевания.
Посетив Бресткую горбольницу №1, замминистра высоко оценила работу медперсонала в вопросе безопасности: «Это образцовое учреждение практически для всей республики». Также подчеркивается, что на Брестчине не прекратили оказывать медпомощь пациентам ни с какими патологиями.
К жителям области представитель Минздрава обратилась с просьбой о соблюдении правил дистанцирования и защиты от вируса.
- Просим граждан соблюдать меры физического и социального дистанцирования, чтобы уберечь себя и окружающих. В первую очередь нужно поберечь пожилых, родных и близких с тяжелыми патологиями, прежде всего, сахарным диабетом, артериальными гипертензиями, лишним весом. И самое главное - своевременно обращаться к врачу, - резюмировала Елена Богдан.
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