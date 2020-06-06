На мужчину в Мостовском районе обрушилась стена хозпостройки и придавила его
Как сообщает БЕЛТА, в четверг, 4 июня, на мужчину в Мостовском районе обрушилась стена и придавила его
«Мужчина занимался разбором хозяйственной постройки. В один момент, одна из стен обрушилась на него и придавила», — рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.
На место случившегося приехали медики и констатировали смерть 62-летнего мужчины.
Специалисты проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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