На мужчину в Мостовском районе обрушилась стена хозпостройки и придавила его

Стена хозпостройки обрушилась в Мостовском районе и придавила мужчину. Фото: belta.by

Мужчине было 62 года. Он разбирал хозяйственную постройку

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Как сообщает БЕЛТА, в четверг, 4 июня, на мужчину в Мостовском районе обрушилась стена и придавила его

«Мужчина занимался разбором хозяйственной постройки. В один момент, одна из стен обрушилась на него и придавила», — рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

На место случившегося приехали медики и констатировали смерть 62-летнего мужчины.

Специалисты проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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