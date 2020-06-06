В Бресте мужчина из сейфа своего приятеля украл более 29 тысяч долларов. Фото:

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В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что мужчина в Бресте украл из сейфа своего приятеля более 29 тысяч долларов.

«В милицию в пятницу, 5 июня, поступило заявление от 49-летнего мужчину о краже из его сейфа крупной суммы денег. Сотрудникам удалось выяснить, что к краже причастен 29-летний приятель мужчины. Ночью мужчины вместе выпивали, а утром произошла кража. Подозреваемый открыл сейф ключом», — пояснили в СК.

Подозреваемый задержан. Крупная сумма денег изъята. Возбуждено уголовное дело.

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