В Мозырьском районе задержали мужчин, которые в заповеднике наловили рыбы более чем на 20 тысяч белорусских рублей

Изменить размер текста: A A

В Госпогранкомитете сообщили, что в среду, 3 июня, в Мозырьском районе были задержаны семь мужчин, которые занимались незаконной рыбалкой на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Общая стоимость улова — более 20 тысяч белорусских рублей.

«Сотрудники пограничного отряда остановили автомобиль УАЗ, в котором ехали семь человек, чтобы совершить проверку. При осмотре автомобиля, сотрудники обнаружили 95 штук различного вида рыба. Общий вес — 59,2 килограмма.

Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Cемга, кофе и дорогой алкоголь. Минчанин набрал в магазине корзину дорогих продуктов и вынес их через черный ход.

Всего мужчина украл продуктов на 360 рублей. (подробности)

Покупали по 30 рублей, а продавали за 70. В Минске задержали двух мужчин, которые незаконно продавали тесты на антитела.

Тесты заказывали из России по интернету. (подробности)