2020-06-06T10:14:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В Мозырьском районе задержали мужчин, которые в заповеднике наловили рыбы более чем на 20 тысяч белорусских рублей

Сотрудники обнаружили у мужчин 95 штук различного вида рыбы. Вес улова составил 59,2 килограмма
ИННА КОРСАК
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Семь мужчин незаконно ловили рыбу на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Фото: ГоспогранкомитетСемь мужчин незаконно ловили рыбу на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Фото: Госпогранкомитет
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В Госпогранкомитете сообщили, что в среду, 3 июня, в Мозырьском районе были задержаны семь мужчин, которые занимались незаконной рыбалкой на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Общая стоимость улова — более 20 тысяч белорусских рублей.

«Сотрудники пограничного отряда остановили автомобиль УАЗ, в котором ехали семь человек, чтобы совершить проверку. При осмотре автомобиля, сотрудники обнаружили 95 штук различного вида рыба. Общий вес — 59,2 килограмма.

Возбуждено уголовное дело.

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