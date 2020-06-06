В Мозырьском районе задержали мужчин, которые в заповеднике наловили рыбы более чем на 20 тысяч белорусских рублей
В Госпогранкомитете сообщили, что в среду, 3 июня, в Мозырьском районе были задержаны семь мужчин, которые занимались незаконной рыбалкой на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Общая стоимость улова — более 20 тысяч белорусских рублей.
«Сотрудники пограничного отряда остановили автомобиль УАЗ, в котором ехали семь человек, чтобы совершить проверку. При осмотре автомобиля, сотрудники обнаружили 95 штук различного вида рыба. Общий вес — 59,2 килограмма.
Возбуждено уголовное дело.
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