Авария в Мозыре: водитель грузовика врезался в микроавтобус и погиб
В эфире телеканала «Мозырь» сообщили, что в пятницу, 5 июня, водитель грузовика врезался на большой скорости в микроавтобус и погиб.
Микроавтобус, в результате столкновения, отбросило во двор дома.
На место ДТП оперативно приехали медики. Около часа они боролись за жизнь мужчины. Спасти его не удалось.
Проводится проверка.
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