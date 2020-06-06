Авария в Мозыре: водитель грузовика врезался в микроавтобус и погиб

Страшная аврия в Мозыре: водитель грузовика врезался в микроавтобус и погиб. Фото: сообщество Вконтакте Хамство на дорогах Мозыря

По предварительной информации, мужчине за рулем стало плохо

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В эфире телеканала «Мозырь» сообщили, что в пятницу, 5 июня, водитель грузовика врезался на большой скорости в микроавтобус и погиб.

Микроавтобус, в результате столкновения, отбросило во двор дома.

На место ДТП оперативно приехали медики. Около часа они боролись за жизнь мужчины. Спасти его не удалось.

Проводится проверка.

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