2020-06-06T11:25:22+03:00
Общество
КП Беларусь

«Маски нужно носить во всех людных местах». Новые рекомендации ВОЗ

Для эффективной защиты рекомендовано использовать, минимум, трехслойную маску
ИННА КОРСАК
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В ВОЗ обновили рекомендации по использованию масок. Фото: pixabay.comВ ВОЗ обновили рекомендации по использованию масок. Фото: pixabay.com
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На официальном сайте ВОЗ, в пятницу, 5 июня, прошел брифинг, на котором сообщили новые рекомендации, которые касаются ношения медицинских масок. Их необходимо использовать в людных местах.

«Данная рекомендация особенно касается людей, которые старше 60 лет. Также, распространяется на всех медиков, вне зависимости от того, работают они с зараженными пациентами или нет», — заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Чтобы обеспечить эффективную защиту от вируса, в ВОЗ рекомендуют использовать, как минимум, трехслойные маски. Однако ВОЗ не отказывается от сказанных ранее слов о том, что маска не сможет полностью защитить от вируса. Необходимо соблюдать дистанцирование и помнить о гигиене рук.

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