«Маски нужно носить во всех людных местах». Новые рекомендации ВОЗ
На официальном сайте ВОЗ, в пятницу, 5 июня, прошел брифинг, на котором сообщили новые рекомендации, которые касаются ношения медицинских масок. Их необходимо использовать в людных местах.
«Данная рекомендация особенно касается людей, которые старше 60 лет. Также, распространяется на всех медиков, вне зависимости от того, работают они с зараженными пациентами или нет», — заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Чтобы обеспечить эффективную защиту от вируса, в ВОЗ рекомендуют использовать, как минимум, трехслойные маски. Однако ВОЗ не отказывается от сказанных ранее слов о том, что маска не сможет полностью защитить от вируса. Необходимо соблюдать дистанцирование и помнить о гигиене рук.
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