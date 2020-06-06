Фотофакт. Лукашенко в Могилеве обступила толпа из желающих пообщаться

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Как сообщает Телеграм-канал Пул Первого, Лукашенко в Могилеве обступила толпа из желающих пообщаться.

Президент во время своей рабочей поездки в Могилевскую область, зашел поставить свечу в родительскую субботу в храм Свято-Никольского монастыря. Когда Лукашенко вышел из церкви, то его обступили прихожане и обычные люди, которые захотели с ним пообщаться.

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