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Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко отметил успехи в развитии Могилева.

«Неплохо, но это еще отдельные зернышки. Город должен быть красивым. Надо что-то еще нам сделать за предстоящую пятилетку, чтобы могилевчане гордились», — подчеркнул президент.

Президент отметил, что с благоустройством Могилева и Бреста пришлось немного задержаться. Основные силы были брошены на развитие Витебска, Гомеля и Гродно.

"Но настало время, возродили Брест и многое сделали для Могилева, но это еще не все», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко пообщался с прихожанами и желающими, которые собрались на территории храма Свято-Никольского монастыря.

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