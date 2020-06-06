2020-06-06T12:46:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко отметил успехи в развитии Могилева: «Неплохо, но это еще отдельные зернышки»

Президент совершает 6 июня рабочую поездку в Могилевскую область
ИННА КОРСАК
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Лукашенко 6 июня совершает рабочую поездку в Могилевскую область. Фото: belta.byЛукашенко 6 июня совершает рабочую поездку в Могилевскую область. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко отметил успехи в развитии Могилева.

«Неплохо, но это еще отдельные зернышки. Город должен быть красивым. Надо что-то еще нам сделать за предстоящую пятилетку, чтобы могилевчане гордились», — подчеркнул президент.

Президент отметил, что с благоустройством Могилева и Бреста пришлось немного задержаться. Основные силы были брошены на развитие Витебска, Гомеля и Гродно.

"Но настало время, возродили Брест и многое сделали для Могилева, но это еще не все», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко пообщался с прихожанами и желающими, которые собрались на территории храма Свято-Никольского монастыря.

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