Авария в Орше: легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом
На официальной странице ГАИ Витебска вконтакте сообщили, что в пятницу, 5 июня, в Орше, в результате аварии, легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.
«Автомобиль марки «Hyundai Santafe» врезался в мотоцикл марки «Suzuki».Пострадал 33-летний байкер. Он был оперативно доставлен в больницу с телесными повреждениями», — рассказали в ГАИ.
Проводится проверка по факту произошедшего ДТП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Авария в Мозыре: водитель грузовика врезался в микроавтобус и погиб.
По предварительной информации, мужчине за рулем стало плохо. (подробности)
В Минске на пешеходном переходе автомобиль столкнулся с велосипедисткой.
Женщина 37 лет с травмами доставлена в больницу. (подробности)
Авария в Минском районе: столкнулись два микроавтобуса, оба водителя в больнице.
Одного из мужчин пришлось деблокировать из машины специальными инструментами. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»