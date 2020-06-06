Авария в Орше: легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом

В Орше легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. Фото: официальная группа ГАИ Витебска вконтакте

Мотоциклист с телесными повреждениями доставлен в больницу

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На официальной странице ГАИ Витебска вконтакте сообщили, что в пятницу, 5 июня, в Орше, в результате аварии, легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

«Автомобиль марки «Hyundai Santafe» врезался в мотоцикл марки «Suzuki».Пострадал 33-летний байкер. Он был оперативно доставлен в больницу с телесными повреждениями», — рассказали в ГАИ.

Проводится проверка по факту произошедшего ДТП.

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