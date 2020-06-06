2020-06-06T13:41:30+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о коронавирусе: «Мы показали всем, что Беларусь может справляться с пандемией»

Президент отметил, что стране удалось избежать «крайнего сценария»
ИННА КОРСАК
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Лукашенко проводит встречу с активом Могилевской области. Фото: belta.byЛукашенко проводит встречу с активом Могилевской области. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, на встрече с активом Могилевской области, Лукашенко заявил, что Беларусь грамотно справляется с пандемией.

"Нам пока удалось избежать крайнего сценария. Притом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией", - подчеркнул президент.

Лукашенко напомнил и о критике, которая звучала в адрес мер, выбранных в борьбе с карантином. Президент отметил, что в Беларуси главным отличием было что, что в стране не допустили введения комендантского часа и карантина.

«Но когда начали некоторые "плявузгать" у нас в стране, я сказал: вы не переживайте, если нужно, в течение суток закроем. Но надо же думать, как люди будут жить в однокомнатной квартире, а как в общежитиях», — заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что, на данном этапе, врачи научились справляться с ситуацией и не допустили введения крайних мер. Что касается лекарств, то их, по словам президента, «хватает и защитных средств предостаточно».

Напомним, что Лукашенко встретился и пообщался с прихожанами и желающими на территории храма Свято-Никольского монастыря.

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