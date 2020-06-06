На встрече в Бресте Бабарико рассказал, что собрал 100 тысяч подписей

На встрече в Бресте Виктор Бабарико рассказал, что собрал 100 тысяч подписей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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На встрече в Бресте 6 июня бывший глава банка активно общается с населением.

Виктор Бабарико ездит по регионам не первый день. 4 июня он приезжал в Витебск.

Встреча прошла в одном из корпусов завода «Эвистор».

- Беларусь - не только Минск, самое главное - это регионы, - уверенно заявил в Витебске Бабарико. - Именно региональная политика может быть правильным драйвером роста для экономики страны. Абсолютно неправильно то, что основные органы управления регионами находятся в Минске, что в Минске происходят назначения глав регионов. Лучше, чем регионы, свою жизнь не сможет построить никто. Нужно предоставить регионам определенную степень самостоятельности. Все, что наработано выше определенной планки, остается в регионах, нельзя выдаивать из регионов ресурсы.

6 июня Бабарико общается с жителями Бреста. На встрече экс-банкир заявил, что уже собрал необходимые для регистрации в кандидаты в президенты 100 тысяч подписей.