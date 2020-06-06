2020-06-06T15:01:18+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белавиа» запускает чартерные рейсы в Албанию

Белорусы могут лететь на отдых за пределы страны уже с 12 июня
Сергей ДЕМИДОВ
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«Белавиа» запускает чартерные рейсы в Албанию.«Белавиа» запускает чартерные рейсы в Албанию.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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С начала пандемии, когда границы большинства стран для белорусов закрылись, многие гадают: когда же снова можно будет выехать?

Тем более, что сезон отпусков уже наступил.

И вот прекрасная новость: с 12 июня «Белавиа» запускает чартерные рейсы в Албанию, сообщают в фейсбуке авиакомпании.

Это небольшое государство в юго-восточной части Европы омывается Адриатическим и Ионическим морями, и на его территории находятся так называемые Албанские Альпы.

Посреди столицы Тираны красуется большая площадь Скандербега, мечеть Эфем-Бей, а также Национальный музей с экспонатами разных эпох: от древних времен до посткоммунистического периода.

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