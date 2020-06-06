Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2020 года: за сутки 885 заражений, 263 смерти за все время. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Минздрав озвучил актуальные цифры о коронавирусе. По информации ведомства, на 6 июня, выздоровели и выписаны 23 015 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус.

С положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 47 751 человек, прирост за сутки составил +885, что на два случая меньше, чем 5 июня.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 263 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.

За все время, по информации Минздрава, проведено 609671 тест.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.