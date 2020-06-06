2020-06-06T15:45:27+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2020 года: за сутки 885 заражений, 263 смерти за все время

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2020 года
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Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2020 года: за сутки 885 заражений, 263 смерти за все время.Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2020 года: за сутки 885 заражений, 263 смерти за все время.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минздрав озвучил актуальные цифры о коронавирусе. По информации ведомства, на 6 июня, выздоровели и выписаны 23 015 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус.

С положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 47 751 человек, прирост за сутки составил +885, что на два случая меньше, чем 5 июня.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 263 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.

За все время, по информации Минздрава, проведено 609671 тест.

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