В порт Клайпеды прибыл корабль с первой партией американской нефти для Беларуси . Фото: U.S. Embassy Minsk, Belarus.

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Днем 6 июня стало известно, что в порт Клайпеды прибыл корабль с первой партией американской нефти для Беларуси.

Кроме того, США оказывают помощь тем, кто пострадал от пандемии.

4 июня глава посольства США в Беларуси Дженифер Мур вместе с военным атташе посольства передали белорусам партию респираторов.

- Сегодня я и военный атташе посольства подполковник Шон Кайл передали Министерству обороны Беларуси от Европейского командования Вооруженных сил США груз безвозмездной помощи в виде партии респираторов N95 и защитных очков, - сообщает фейсбук посольства США в Беларуси слова главы посольства Дженифер Мур.

От лица белоруской стороны груз безвозмездной помощи с благодарностью принял генерал-майор Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны.

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