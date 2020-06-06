Глава инициативной группы действующего президента Беларуси рассказал о количестве собранных за Лукашенко подписей

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Корреспондент «Комсомолки» пришел на пикет в поддержку Лукашенко, который состоялся 5 июня в 18:05 в Минске возле торгового центра рядом со станцией метро «Восток» .

Корреспондент «Комсомолки» пришел на пикет в поддержку Лукашенко, который состоялся возле торгового центра рядом со станцией метро «Восток» 5 июня, в 18:05.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 18:30 организаторы начали сворачиваться, в 18:45 место пикета практически опустело.

Во время пикета расставили четыре стола для сбора подписей: по одному от БРСМ и «Белой Руси», два - от «Федерации профсоюзов».

Во время пикета расставили четыре стола для сбора подписей: по одному от БРСМ и «Белой Руси», два - от «Федерации профсоюзов».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В очередь поставить подпись за Лукашенко выстроилось несколько десятков человек.

В очередь поставить подпись за Лукашенко выстроилось несколько десятков человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом молодежь играла в настольный хоккей и футбол, звучали патриотические песни и призывы в мегафон поставленным дикторским голосом ставить подписи за Александра Григорьевича Лукашенко.

Рядом молодежь играла в настольный хоккей и футбол, звучали патриотические песни и призывы в мегафон поставленным дикторским голосом ставить подписи за Александра Григорьевича Лукашенко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава инициативной группы Александра Лукашенко председатель Федерации профосюзов Михаил Орда заявил, что за действующего президента Беларуси собран уже миллион подписей.

Орда: За Лукашенко собрали миллион подписей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ