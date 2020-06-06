От болезни, осложненной коронавирусом, умер викарий Новогрудской епархии

Ему был 61 год

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6 июня скончался схиепископ Дятловский Петр.

Викарий Новогрудской епархии умер после тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусной инфекцией, сообщает church.by. Ему был 61 год.

За многолетнее и усердное служение Церкви Христовой епископ Петр был удостоен ряда наград русской православной церкви: медали преподобного Сергия Радонежского I-II степени, ордена равноапостольного князя Владимира III степени и др.

5 января 2019 года за усердные труды и в связи с 60-летием со дня рождения Патриарх Московский наградил схиепископа Петра орденом русской православной церкви преподобного Серафима Саровского III степени, а митрополит Минский и Заславский Павел — орденом преподобной Евфросинии Полоцкой.

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