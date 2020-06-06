2020-06-06T18:55:54+03:00
Экономика
КП Беларусь

14 тысяч многодетных семей смогут досрочно распорядиться семейным капиталом

В Беларуси для семейного капитала открывают депозитные счета
Сергей ДЕМИДОВ
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14 тысяч многодетных семей смогут досрочно распорядиться семейным капиталом.14 тысяч многодетных семей смогут досрочно распорядиться семейным капиталом.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Несколько лет назад в Беларуси ввели программу «семейный капитал», по которой за третьего или последующего ребенка семье начисляют на депозит 10 тысяч долларов.

С 2015 по 2019 годы счет для семейного капитала открыли более 80 тысячи семей.

За пять лет 81 721 семья претендует на 817,21 миллионов долларов, сообщает mintrud.gov.by. Сумма капитала равняется 10 тысячам долларов.

С начала 2020 года – программу уже продлили – открыли депозитные счета более чем 2,5 тысячи семьей. Теперь размер семейного капитала составляет 22,5 тысячи рублей.

С начала 2020 года участникам программы предоставлено право досрочно распоряжаться капиталом. За пять месяцев 15 675 семей подали такие заявления. 94% из них хотят использовать деньги для улучшения жилищных условий, 3,4% — на получение образование, 2,6% — для оплаты медуслуг. Разрешено досрочно распорядиться капиталом по 14 074 счетам.

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