2020-06-07T09:02:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Что-то не поделили. В Германии пьяный украинский дальнобойщик избил коллегу-белоруса

После этого нападавший достал из кабины водителя куртку и сумку и поджег их в ближайших кустах
Сергей Диндиков
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В кабине фуры нападавший вынес доской стекло и начал избивать белорусаВ кабине фуры нападавший вынес доской стекло и начал избивать белоруса
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По словам 29-летнего пострадавшего, в ночь с 4 на 5 июня в Германии, городе Хагенов, это земля Мекленбург-Передняя Померания, пьяный украинец напал на мирно спавшего белорусского дальнобойщика. В кабине фуры нападавший вынес доской стекло и начал избивать белоруса. Потом схватил куртку и сумку «удивлённого» водителя и поджег их в ближайших кустах, сообщает местная полиция.

На место преступления приехала полиция. Они потушили огонь и установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний украинец. В его крови тест показал 1,96 промилле алкоголя. Также немецкие полицейские выяснили, что мужчины работают в одной фирме, и, по сути – коллеги.

Причина нападения остаётся загадкой. Сейчас по этому делу ведётся следствие.

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