2020-06-07T09:54:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Известный японский инфекционист предсказал масштабную вторую волну коронавируса

«Возможно, что число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой». – заявил учёный
Сергей Диндиков
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Коронавирус будет приходить волнами, пока не будет проверенной временем вакцины. Фото: ria.ruКоронавирус будет приходить волнами, пока не будет проверенной временем вакцины. Фото: ria.ru
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Весьма популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато предупредил, что при второй волне коронавируса принесёт большее количество заболевших, чем первая.

Сато отмечает, что сейчас очень мало положительных тестов на антитела, которые проводятся в Японии и остальных странах. Получается около 99% прочего населения не болело. Следовательно, нельзя исключать тот факт, что при второй волне зараженных будет больше. Если у 60% в организме будут антитела, то бояться нечего. Распространения COVID-19 не будет и новая волна заражений нам не страшна. К сожалению, до этого всем людям еще очень далеко, пишут РИА Новости.

Главную опасность второй волны учёный видит в неготовности принять огромное число пациентов сразу системой здравоохранения. Если болезнь начнёт быстро распространяться – не будет хватать коек, аппаратов искусственной вентиляции легких, врачам не хватит сил и ресурсов помочь тяжелобольным.

Коронавирус будет приходить волнами, пока не будет проверенной временем вакцины. Люди будут жить, чередуя периоды самоизоляции. В Корее уже происходит нечто подобное. Ими вновь объявлен режим самоизоляции из-за роста заражений. Подобное, возможно, будет и в других странах, подытожил инфекционист.

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