На следующей неделе помощники президента проведут прямые телефонные линии
С 9 по 10 июня помощники Александра Лукашенко проведут прямые телефонные линии.
9 июня будет организован прием звонков в Брестский облисполком. На вопросы дозвонившихся будет отвечать инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.
Тогда же, со своими проблемами, можно будет позвонить в Лиозненский райисполком помощнику президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу жителям Витебского региона.
10 июня ответить на вопросы и решить проблемы минчан должен будет помощник президента - инспектор по Минску Виталий Прима. Прямая линия будет проходить в администрации Партизанского района, сообщает БЕЛТА.
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