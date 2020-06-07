На следующей неделе помощники президента проведут прямые телефонные линии

Со своими проблемами, можно будет позвонить инспекторам президента Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Это будут инспекторы по Брестской, Витебской областям и городу Минску

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С 9 по 10 июня помощники Александра Лукашенко проведут прямые телефонные линии.

9 июня будет организован прием звонков в Брестский облисполком. На вопросы дозвонившихся будет отвечать инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

Тогда же, со своими проблемами, можно будет позвонить в Лиозненский райисполком помощнику президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу жителям Витебского региона.

10 июня ответить на вопросы и решить проблемы минчан должен будет помощник президента - инспектор по Минску Виталий Прима. Прямая линия будет проходить в администрации Партизанского района, сообщает БЕЛТА.

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