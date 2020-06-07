2020-06-07T11:03:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Китай хочет сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

Министр науки и техники Ван Чжиган сообщил, что уже сейчас идёт разработка пяти видов вакцины
Сергей Диндиков
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Всем мировым разработчикам вакцин нужно усиливать и укреплять сотрудничествоВсем мировым разработчикам вакцин нужно усиливать и укреплять сотрудничествоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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7 июня в Китае прошла пресс-конференция по причине публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая». На ней министром науки и техники КНР Ваном Чжиганом было заявлено, что после окончания исследований и тестирования вакцины от коронавируса, Китай планирует сделать так, чтобы она была доступной по всему миру.

«Всем мировым разработчикам вакцин нужно усиливать и укреплять сотрудничество», - заявил Ван Чжиган, и добавил, что выполнит обязательства, которые были озвучены председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Им также было отмечено, сейчас китайскими учеными разрабатываются как минимум пять видов вакцин. Уже начались испытания препаратов.

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