Китай хочет сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

Всем мировым разработчикам вакцин нужно усиливать и укреплять сотрудничество Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министр науки и техники Ван Чжиган сообщил, что уже сейчас идёт разработка пяти видов вакцины

Изменить размер текста: A A

7 июня в Китае прошла пресс-конференция по причине публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая». На ней министром науки и техники КНР Ваном Чжиганом было заявлено, что после окончания исследований и тестирования вакцины от коронавируса, Китай планирует сделать так, чтобы она была доступной по всему миру.

«Всем мировым разработчикам вакцин нужно усиливать и укреплять сотрудничество», - заявил Ван Чжиган, и добавил, что выполнит обязательства, которые были озвучены председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Им также было отмечено, сейчас китайскими учеными разрабатываются как минимум пять видов вакцин. Уже начались испытания препаратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Известный японский инфекционист предсказал масштабную вторую волну коронавируса

«Возможно, что число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой». – заявил учёный (подробности).

От болезни, осложненной коронавирусом, умер викарий Новогрудской епархии

Ему был 61 год (подробности).

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2020 года: за сутки 883 заражения, 263 смерти за все время

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2020 года (подробности).