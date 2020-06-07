В Беларуси на 8 июня объявлен оранжевый уровень опасности
В Беларуси на 8 июня объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах Беларуси в этот день будет очень жарко, сообщают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
8 июня на юго-востоке Беларуси во многих районах будет от +30 до +32 градусов. Ночью ожидается от +14 до +19 градусов.
Всё же, на некоторых территориях, будет переменная облачность, возможно на западе Беларуси будут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, а при грозах порывистый.
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