А на некоторых территориях ожидается до +32

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В Беларуси на 8 июня объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах Беларуси в этот день будет очень жарко, сообщают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

8 июня на юго-востоке Беларуси во многих районах будет от +30 до +32 градусов. Ночью ожидается от +14 до +19 градусов.

Всё же, на некоторых территориях, будет переменная облачность, возможно на западе Беларуси будут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, а при грозах порывистый.

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