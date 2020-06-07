Практически ОПГ. Оперативники задержали подозреваемых в хищениях имущества из автомобилей

Группа насчитывала семерых участников в возрасте от 18 до 23 лет

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Оперативниками УУР ГУВД Мингорисполкома и Фрунзенского и Советского РУВД Минска были задержаны с поличным молодые люди, похищавшие вещи из автомобилей.

Сотрудниками было установлено, что весь апрель и май молодые люди занимались тем, что находили открытые машины, либо сами отпирали замки, и забирали всё, что плохо лежит. Разживалась банда видеорегистраторами, аккумуляторами, автомагнитолами, строительными инструментами, компьютерными мониторами, сообщают в МВД.

Ранее судимы оказались четыре участника группы. Всё добытое грабители складировали в гараж одного из них. Далее – они относили вещи на рынок или оставляли в ломбарде. Полученные деньги, естественно, уходили на себя.

Сейчас правоохранителями проводятся следующие далее следственные мероприятия. Они устанавливают потерпевших, доказывают другие факты нарушения закона молодых людей.

Сейчас оперативники ищут владельцев:

- «Вольвы», которая была припаркована на улице Ковалева. Из нее были украдены перфоратор, сварочный аппарат, угловая шлифмашинка, электролобзик, шуруповерт;

- желтой «Ивеко». Была припаркована около остановки у перекрестка улиц Лосева и Семеняко. Из нее воры забрали 5 ящиков яблок и 5 ящиков помидоров «Черри»;

- «Мерседеса», который стоял на улице Панченко. Были украдены набор автомобильных инструментов и аккумулятор;

- «Мицубиси», что стоял на также на улице Панченко возле «Санты». Были украдены аккумулятор и права на фамилию Воробьёв.

Если Вы владелец какого-либо вышеперечисленного имущества – сообщите об этом милиции по тел.: 8 (029) 358-34-37, 8 (017) 207-67-67 или 102.

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После этого нападавший достал из кабины водителя куртку и сумку и поджег их в ближайших кустах (подробности).