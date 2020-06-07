2020-06-07T13:26:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Практически ОПГ. Оперативники задержали подозреваемых в хищениях имущества из автомобилей

Группа насчитывала семерых участников в возрасте от 18 до 23 лет
Сергей Диндиков
Поделиться:
Сейчас оперативники ищут владельцев имущества. Фото: mvd.gov.byСейчас оперативники ищут владельцев имущества. Фото: mvd.gov.by
Изменить размер текста:

Оперативниками УУР ГУВД Мингорисполкома и Фрунзенского и Советского РУВД Минска были задержаны с поличным молодые люди, похищавшие вещи из автомобилей.

Сотрудниками было установлено, что весь апрель и май молодые люди занимались тем, что находили открытые машины, либо сами отпирали замки, и забирали всё, что плохо лежит. Разживалась банда видеорегистраторами, аккумуляторами, автомагнитолами, строительными инструментами, компьютерными мониторами, сообщают в МВД.

Ранее судимы оказались четыре участника группы. Всё добытое грабители складировали в гараж одного из них. Далее – они относили вещи на рынок или оставляли в ломбарде. Полученные деньги, естественно, уходили на себя.

Сейчас правоохранителями проводятся следующие далее следственные мероприятия. Они устанавливают потерпевших, доказывают другие факты нарушения закона молодых людей.

Сейчас оперативники ищут владельцев:

- «Вольвы», которая была припаркована на улице Ковалева. Из нее были украдены перфоратор, сварочный аппарат, угловая шлифмашинка, электролобзик, шуруповерт;

- желтой «Ивеко». Была припаркована около остановки у перекрестка улиц Лосева и Семеняко. Из нее воры забрали 5 ящиков яблок и 5 ящиков помидоров «Черри»;

- «Мерседеса», который стоял на улице Панченко. Были украдены набор автомобильных инструментов и аккумулятор;

- «Мицубиси», что стоял на также на улице Панченко возле «Санты». Были украдены аккумулятор и права на фамилию Воробьёв.

Если Вы владелец какого-либо вышеперечисленного имущества – сообщите об этом милиции по тел.: 8 (029) 358-34-37, 8 (017) 207-67-67 или 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что-то не поделили. В Германии пьяный украинский дальнобойщик избил коллегу-белоруса

После этого нападавший достал из кабины водителя куртку и сумку и поджег их в ближайших кустах (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июня 2020 года: за сутки 879 человек с COVID-19, 269 пациентов умерли
Практически ОПГ. Оперативники задержали подозреваемых в хищениях имущества из автомобилей
В Беларуси на 8 июня объявлен оранжевый уровень опасности
Китай хочет сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира
На следующей неделе помощники президента проведут прямые телефонные линии
Известный японский инфекционист предсказал масштабную вторую волну коронавируса
Что-то не поделили. В Германии пьяный украинский дальнобойщик избил коллегу-белоруса
14 тысяч многодетных семей смогут досрочно распорядиться семейным капиталом
От болезни, осложненной коронавирусом, умер викарий Новогрудской епархии
Орда: За Лукашенко собрали миллион подписей
В порт Клайпеды прибыл корабль с первой партией американской нефти для Беларуси
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2020 года: за сутки 883 заражения, 263 смерти за все время
«Белавиа» запускает чартерные рейсы в Албанию
На встрече в Бресте Бабарико рассказал, что собрал 100 тысяч подписей
Авария в Орше: легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом
Лукашенко о коронавирусе: «Мы показали всем, что Беларусь может справляться с пандемией»
Лукашенко отметил успехи в развитии Могилева: «Неплохо, но это еще отдельные зернышки»
Фотофакт. Лукашенко в Могилеве обступила толпа из желающих пообщаться
«Маски нужно носить во всех людных местах». Новые рекомендации ВОЗ
Авария в Мозыре: водитель грузовика врезался в микроавтобус и погиб
В Мозырьском районе задержали мужчин, которые в заповеднике наловили рыбы более чем на 20 тысяч белорусских рублей
Мужчина в Бресте украл из сейфа своего приятеля более 29 тысяч долларов
На мужчину в Мостовском районе обрушилась стена хозпостройки и придавила его
«Начинает Гомельская область»: В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом по стране