Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июня 2020 года: за сутки 879 человек с COVID-19, 269 пациентов умерли

Мы собрали последние новости о количестве зараженных на 7 июня 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июня 2020 года

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Минздрав озвучил актуальные цифры о коронавирусе. По информации ведомства, на 7 июня, выздоровели и выписаны 23647 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус.

С положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 23647 человек, прирост за сутки составил +879, что на 4 случая меньше, чем 6 июня.

– За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.

За все время, по информации Минздрава, проведено 622 313 тестов.

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