Студент упал с крыши общежития на улице Рабкоровской. Парень разбился насмерть

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Несчастный случай произошел 6 июня. Около одного из домов по улице Рабкоровской нашли тело молодого человека, который выпал из окна. На этой улице располагаются несколько студенческих общежитий. Информацию об этом подтвердила корреспонденту агентства «Минск-Новости» официальный представитель Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская. По информации СК, погиб молодой человек 1995 года рождения.

- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза. Октябрьским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сказала представитель УСК.

По информации очевидцев, погибший - иностранный студент.

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