2020-06-07T14:11:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Студент упал с крыши общежития на улице Рабкоровской. Парень разбился насмерть

Молодому человеку было 25 лет
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел 6 июня. Около одного из домов по улице Рабкоровской нашли тело молодого человека, который выпал из окна. На этой улице располагаются несколько студенческих общежитий. Информацию об этом подтвердила корреспонденту агентства «Минск-Новости» официальный представитель Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская. По информации СК, погиб молодой человек 1995 года рождения.

- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза. Октябрьским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сказала представитель УСК.

По информации очевидцев, погибший - иностранный студент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что-то не поделили. В Германии пьяный украинский дальнобойщик избил коллегу-белоруса

После этого нападавший достал из кабины водителя куртку и сумку и поджег их в ближайших кустах (Читать далее)

Авария в Орше: легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом

Мотоциклиста забрали в больницу (Читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Неосторожное обращение с огнем при курении». В Могилеве на пожаре спасли пенсионерку
Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек
Брестчанка перечислила 92 рубля за кроссовки в интернет-магазине. А оказалось, что интернет-магазина не существует
Студент упал с крыши общежития на улице Рабкоровской. Парень разбился насмерть
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июня 2020 года: за сутки 879 человек с COVID-19, 269 пациентов умерли
Практически ОПГ. Оперативники задержали подозреваемых в хищениях имущества из автомобилей
В Беларуси на 8 июня объявлен оранжевый уровень опасности
Китай хочет сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира
На следующей неделе помощники президента проведут прямые телефонные линии
Известный японский инфекционист предсказал масштабную вторую волну коронавируса
Что-то не поделили. В Германии пьяный украинский дальнобойщик избил коллегу-белоруса
14 тысяч многодетных семей смогут досрочно распорядиться семейным капиталом
От болезни, осложненной коронавирусом, умер викарий Новогрудской епархии
Орда: За Лукашенко собрали миллион подписей
В порт Клайпеды прибыл корабль с первой партией американской нефти для Беларуси
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2020 года: за сутки 883 заражения, 263 смерти за все время
«Белавиа» запускает чартерные рейсы в Албанию
На встрече в Бресте Бабарико рассказал, что собрал 100 тысяч подписей
Авария в Орше: легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом
Лукашенко о коронавирусе: «Мы показали всем, что Беларусь может справляться с пандемией»
Лукашенко отметил успехи в развитии Могилева: «Неплохо, но это еще отдельные зернышки»
Фотофакт. Лукашенко в Могилеве обступила толпа из желающих пообщаться
«Маски нужно носить во всех людных местах». Новые рекомендации ВОЗ
Авария в Мозыре: водитель грузовика врезался в микроавтобус и погиб
В Мозырьском районе задержали мужчин, которые в заповеднике наловили рыбы более чем на 20 тысяч белорусских рублей
Мужчина в Бресте украл из сейфа своего приятеля более 29 тысяч долларов
На мужчину в Мостовском районе обрушилась стена хозпостройки и придавила его
«Начинает Гомельская область»: В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом по стране