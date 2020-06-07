Студент упал с крыши общежития на улице Рабкоровской. Парень разбился насмерть
Несчастный случай произошел 6 июня. Около одного из домов по улице Рабкоровской нашли тело молодого человека, который выпал из окна. На этой улице располагаются несколько студенческих общежитий. Информацию об этом подтвердила корреспонденту агентства «Минск-Новости» официальный представитель Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская. По информации СК, погиб молодой человек 1995 года рождения.
- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза. Октябрьским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сказала представитель УСК.
По информации очевидцев, погибший - иностранный студент.
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