Брестчанка перечислила 92 рубля за кроссовки в интернет-магазине. А оказалось, что интернет-магазина не существует

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О таком бизнесе брестчанка сообщила в милицию. Женщина увидела объявление в интернете о продаже обуви и одежды. Автор объявлений позиционировал это как интернет-магазин с невысокими ценами. Брестчанка выбрала понравившиеся кроссовки и отправила парню 92 рубля, но кроссовок так и не дождалась. Милиция выяснила, что владельцем интернет-магазина называл себя 19-летний могилевчанин, раньше он уже был судим.

- Могилевчанин потратил чужие средства на личные нужды. Пересылать женщине он ничего не стал, а после перестал отвечать и на мобильные звонки, - рассказывают в милиции.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Милиция напоминает, что перечислять деньги за какие-то товары или услуги стоит только в том случае, если вы наверняка уверены и можете доверять человеку.