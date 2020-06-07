2020-06-07T15:38:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек

А количество зараженных за все время составило почти 7 млн
Настасья КОРСАК
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Наибольшее количество смертей приходится на США (почти 110 тысяч), в Великобритании чуть больше 40 тысяч, в Бразилии больше 35 тысяч, в Италии - 33,8, а во Франции - 29,2Наибольшее количество смертей приходится на США (почти 110 тысяч), в Великобритании чуть больше 40 тысяч, в Бразилии больше 35 тысяч, в Италии - 33,8, а во Франции - 29,2Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Данные о коронавирусе в мире - количестве зараженных, выздоровевших и умерших - приводит Университет Джонса Хопкинса. Создана онлайн-карта, на которой можно следить за распространением заболевания в разных странах.

По информации на 7 июня, количество зараженных в мире составило 6,9 млн человек. Статистика по количеству зараженных выглядит таким образом. На первом месте США, где зарегистрированы 1 920 061 случай коронавируса. За Штатами следует Бразилия - заразились 672 846 человек. На третьем месте оказалась Россия - 467 073 случая. И далее - Великобритания - 286 294 случая заражения.

Что касается количества смертей, наибольшее количество приходится на США (почти 110 тысяч), в Великобритании чуть больше 40 тысяч, в Бразилии больше 35 тысяч, в Италии - 33,8, а во Франции - 29,2.

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