«Неосторожное обращение с огнем при курении». В Могилеве на пожаре спасли пенсионерку

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Около 6 утра 6 июня спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Каштановой в Могилеве. Соседи рассказали, что из окон идет дым, а внутри может находиться человек. Так и оказалось. Когда приехали спасатели, в квартире увидели женщину, которая лежала на диване. Пенсионерка вынесли на свежий воздух.

- Женщину осмотрели медики и с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» пенсионерка была госпитализирована. Эвакуация жильцов подъезда не понадобилась, - рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Спасатели потушили пожар. В комнате сгорело имущество. Причину пожара выясняют специалисты. Предварительно рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.