После пикета у Комаровского рынка около дома задержали Павла Северинца

Павла Северинца после пикета у Комаровского рынка до дома провожали десятки белорусов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Политика от Комаровки до станции метро Пушкинская провожали десятки человек

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По воскресеньям уже традиционно около Комаровского рынка выстраивается очередь желающих подписаться за альтернативных кандидатов в кандидаты. 7 июня здесь можно было подписаться за Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Николая Козлова и других потенциальных кандидатов. К Комаровскому рынку днем 7 июня пришел и Павел Северинец. Cопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» провел «народный пикет свободы и солидарности». Cеверинец организовал свободный микрофон и предлагал высказаться всем желающим.

После трехчасового пикета Северинец пошел в сторону метро на станцию «площадь Коласа». Сопровождать политика до дома поехали несколько десятков человек, в том числе журналисты и фотографы. На станции метро «Пушкинская» Павла встретила жена Ольга с сыном Франтишком. Недалеко от метро, около дома, Павла задержали. Сопровождающие Северинца не давали забрать политика и около десяти минут пытались удержать микроавтобус.

Северинец спустился в метро на площади Коласа и поехал до ПушкинскойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Павла сопровождали десятки белорусовФото: Святослав ЗОРКИЙ

На Пушкинской Павла встретила жена Ольга с сыном ФрантишкомФото: Святослав ЗОРКИЙ

Около дома Павла задержали и забрали в микроавтобус, за политика пытались заступиться людиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди не давали уехать микроавтобусу, в котором находился СеверинецФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме Северинца на пикете задержали еще несколько человекФото: Святослав ЗОРКИЙ