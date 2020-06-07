Жительница Барановичей дала карточку подруге, чтобы та сходила за спиртным. А потом забыла об этом и пошла в милицию
В милицию обратилась 34-летняя жительница Баранович. Рассказала, что у нее украли банковскую карточку. Накануне у нее в гостях были подруги. Когда закончился алкоголь, одна из девушек пошла за добавкой. Спонсировала банкет хозяйка квартиры. Она дала свою карточку и сообщила пин-код от нее. Девушка ушла в магазин и не вернулась.
На утро хозяйка квартиры забыла об этом и пошла за покупками. Заметила, что карты нет и позвонила в банк. К тому моменту с карты были сняты 400 рублей. Девушка заблокировала карту и пошла в милицию.
Милиция посмотрела камеры. Оказалось, что к хищению причастна неработающая ранее судимая за кражу 25-летняя подруга заявительницы.
В милиции рассказали, что с карточкой девушка пошла не за спиртным, как планировалось, а к ближайшему банкомату и деньги уже потратила.