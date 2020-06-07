2020-06-07T19:07:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Жительница Барановичей дала карточку подруге, чтобы та сходила за спиртным. А потом забыла об этом и пошла в милицию

Но девушка пошла не за алкоголем, а к ближайшему банкомату, чтобы снять деньги для себя
Настасья КОРСАК
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Получив карточку, женщина решила не идти за спиртным, а снять в банкомате 400 рублей для себяПолучив карточку, женщина решила не идти за спиртным, а снять в банкомате 400 рублей для себяФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В милицию обратилась 34-летняя жительница Баранович. Рассказала, что у нее украли банковскую карточку. Накануне у нее в гостях были подруги. Когда закончился алкоголь, одна из девушек пошла за добавкой. Спонсировала банкет хозяйка квартиры. Она дала свою карточку и сообщила пин-код от нее. Девушка ушла в магазин и не вернулась.

На утро хозяйка квартиры забыла об этом и пошла за покупками. Заметила, что карты нет и позвонила в банк. К тому моменту с карты были сняты 400 рублей. Девушка заблокировала карту и пошла в милицию.

Милиция посмотрела камеры. Оказалось, что к хищению причастна неработающая ранее судимая за кражу 25-летняя подруга заявительницы.

В милиции рассказали, что с карточкой девушка пошла не за спиртным, как планировалось, а к ближайшему банкомату и деньги уже потратила.

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Жительница Барановичей дала карточку подруге, чтобы та сходила за спиртным. А потом забыла об этом и пошла в милицию
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