Коронавирус в Беларуси: статистика и данные Минздрава за 7 июня 2020

За сутки инфицированных в стране стало на 879 человек больше. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Министерство сообщило о новых смертях от коронавируса и о новых случаях заражения, общее число которых приближается к 50000

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В воскресенье, 7 июня 2020 года в стране насчитывалось 48 630 человек с положительным тестом на коронавирус. То есть за сутки, с 6 июня, инфицированных стало на 879 человек больше. Напомним, примерно десять дней ежедневный прирост держится на уровне 800+. Перед этим несколько недель каждый день цифра новых зараженных была 900+ человек. Больше тысячи человек за сутки, заметим, не было зарегистрировано.

Минздрав озвучил также актуальные цифры выздоровевших от коронавируса. По информации ведомства, на 7 июня уже 23 647 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус, выздоровели и выписаны. Цифра их тоже растет каждый день, за сутки было выписано и выздоровело 632 пациента.

За все время пандемии в стране умерли 269 человек, как говорится в официальном телеграм-канале Минздрава, «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией». То есть плюс шесть человек с 6 июня.

Всего с момента появления болезни в стране проведено 622 313 тестов.

Также ВОЗ сообщила новые рекомендации о медицинских масках. Теперь считается, что их необходимо использовать в людных местах, особенно тем, кто старше 60 лет, и медикам. В ВОЗ рекомендуют носить маски как минимум из трех слоев ткани.

Однако эксперты организации напоминают, что, как они и говорили раньше, маска не сможет полностью защитить от вируса. Надо обязательно помнить о социальной дистанции в 1,5-2 метра и тщательно мыть руки.