По Беларуси продолжаются пикеты по сбору подписей за потенциальных кандидатов

Некоторые проходят спокойно и без толп, на других стоят очереди, а в некоторых городах прошли задержания

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В воскресенье, 7 июня 2020 года, во многих городах Беларуси прошли пикеты, на которых людей приглашали расписаться в подписных листах потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Одними из самых массовых стали пикеты в Минске у Комаровского рынка и в Гомеле.

7 июня в Минске можно было подписаться за Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Николая Козлова, Андрея Дмитриева и других потенциальных кандидатов. В течение дня у столов для сбора подписей побывало много людей, оценки количества варьируются от нескольких сотен до тысяч, общее число оценить сложно, люди приходили и уходили. Напомним, сбор подписей будет проходить до 19 июня.

В Гомеле перед универмагом были пикеты восьми претендентов. Самая длинная очередь выстроилась, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую, поменьше очереди были, чтобы отдать подпись за Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Многие из пришедших гомельчан обошли все места, где собирали подписи.

Не обошлось в воскресенье, 7 июня и без задержаний, как сообщает агентства БелаПАН со слов правозащитников. В столице задержано по предварительным данным 10 человек, еще трое – в Гомеле.

Так, в частности, в Минске после пикета у Комаровского рынка задержали политика Павла Северинца, когда он с женой, сыном и соратниками спустился в метро.