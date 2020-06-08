2020-06-08T07:04:58+03:00
Минск
КП Беларусь

Более 870 предприятий в Минске получили отсрочки по аренде и налоговые кредиты, еще около тысячи ждут решения

Столичные власти рассказали о том, как обстоят дела с бизнесом во время пандемии
Надежда БУТОВИЧ
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Представители бизнеса обратились к властям Минска за поддержкой во время пандемии.Представители бизнеса обратились к властям Минска за поддержкой во время пандемии.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Примерно 1600 различных субъектов хозяйствования: организация и предприятий обратились в Минский горисполком за поддержкой во время пандемии коронавируса. Статистику сообщил Telegram-канал «Минск. Официально».

Какую помощь у властей попросил бизнес? В 70 процентах случаев – отсрочки по аренде недвижимости из числа госсобственности. Еще 239 бизнес представителей обратились за отсрочками, рассрочками либо налоговыми кредитами. На снижение налога на недвижимость и землю рассчитывают 191 бизнес-предприятие, а еще 87 необходима снижение арендной платы.

- Положительные ответы получили 877 обращений. Другие заявления еще находятся на рассмотрениие. В целом, уже разработан алгоритм, по которому субъекты хозяйствования, осуществляющие определенную экономическую деятельность, получают поддержку, - объяснил Юрий Трущенко, зампредседателя Мингорисполкома.

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