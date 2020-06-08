2020-06-08T07:48:13+03:00
Политика
КП Беларусь

Мининформ собирается ограничить белорусов от информации, несущей вред государству

Глава министерства Игорь Луцкий рекомендовал госСМИ повторять стратегию СТВ и объяснил, что ведомство намерено корректировать работу средств массовой информации
Надежда БУТОВИЧ
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Игорь Луцкий собирается сделать Мининформ более заметным ведомством и повлиять на информационные потоки в интернете. Фото: belta.by.Игорь Луцкий собирается сделать Мининформ более заметным ведомством и повлиять на информационные потоки в интернете. Фото: belta.by.
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Бывший гендиректор телеканала СТВ, а после назначения нового правительства - министр информации Беларуси Игорь Луцкий в интервью родному телеканалу рассказал о «политике» всего ведомства на самое ближайшее время, передает БелаПАН.

- Министерство выберет стратегию, заключающуюся в том, чтобы корректировать действия СМИ, обеспечив доведение четкой госполитики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству, - подчеркнул министр.

Также ведомство намерено обратить внимание и на информпотоки в интернете, особенно в период предвыборной гонки. По словам министра, происходящее в сети оказывает очень серьезное влияние на события в стране, ее развитие. И в министерстве озабочены тем, чтобы люди получали «четкую, ясную, понятную и правдивую информацию» о происходящем.

- Государственным средствам массовой информации необходимо выполнять задачу по разрушению цифрового шума, донося правдивую информацию. Так как забить голову очень просто, и цифровой шум оказывает серьезное влияние на умы, - уточнил Игорь Луцкий.

В качестве примера Луцкий назвал телеканал СТВ (Прим.: которым он руководил до назначения на должность министра). Другим СМИ он порекомендовал работать «в таком же русле».

- Мы (Прим.: на СТВ) сделали упор на YouTube. Так как двигаться необходимо одновременно в двух направлениях: эфирное и классическое телевидение и ведеохостинги, - прокомментировал глава Мининформа.

К слову, о «работе в интернете» говорил и Александр Лукашенко, назначая Луцкого на должность министра. Президент подчеркнул, что «СТВ стало другим», назвав работу телеканала в глобальной сети эффективной. Еще глава страны попросил переформатировать работу министерства, что ведомство стало более заметным.

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