«В машине ждали ГАИ и погибли»: виновным в ДТП в Дзержинском районе признали дальнобойщика, который ехал вплотную за другой фурой и не успел перестроиться

Семья ждала приезда ГАИ на трассе и в этот момент в них на скорости врезалась фура. Фото: СК.

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Незначительное ДТП на трассе Р1 в пределах Дзержинского района стало роковым для целой семьи, сообщила пресс-служба Следственного комитета. В тот день, 28 декабря прошлого года, на легковом «Форд» семья выехал из Минска в Новогрудок. За рулем ехал 25-летний парень, вместе с ним в машине были его родители, 47-летний отец и 49-летняя мама.

- На 23-ем километре республиканской трассы, недалеко от Фаниполя, «Форд» по касательной столкнулся с легковым «Крайслером». Оба водителя выставили знаки аварийной остановки и стали вместе с пассажирами в салоне дожидаться приезда ГАИ, оставшись в полосе движения, - пояснили в пресс-службе.

В какой-то момент к месту аварии приблизился автопоезд. Водитель фуры увидел аварию и стал перестраиваться в другую полосу, но это перестроение не понял его коллега - 27-летний дальнобойщик, который шел следом за «ведущей» фурой.

- Из-за неправильно выбранной скорости движения, а также в условиях ограниченной обзорности дороги: впереди идущий большегруз габаритами сократил видимость, водитель не успел среагировать и избежать столкновения. В итоге первая «Вольво», которой управлял более опытный водитель-международник, перестроилась, а другая на полном ходу - на минимальной скорости 90 километров в час въехала в стоящий «Форд». В свою очередь «Форд», уже по инерции, врезался в припаркованный перед ним «Крайслер», - рассказали в СК.

Виновным в аварии признали дальнобойщика, который не заметил ДТП в полосе и не успел перестроиться. Фото: СК.

В ДТП тяжелейшие травмы получили те, кто был в «Форде»: 47-летний мужчина скончался на месте аварии, его супруга спустя неделю умерла в больнице, а сын - 25-летний водитель иномарки выжил в аварии, но был сильно травмирован.

По итогам ряда экспертиз виновным признан водитель-дальнобойщик из Гродненской области. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, что привело к причинению смерти двум людям и тяжким телесным повреждениям. Возбуждено уголовное дело. До суда мужчина находится под подпиской о невыезде.

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